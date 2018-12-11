Врачам Алтайского края повысят оклад, но снизят стимулирующие надбавки

О нововведениях рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на пресс-конференции 10 декабря. Он сообщил, что оклад врачей повышается по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Одновременно с этим снижается стимулирующая часть зарплаты врачей, которая зависела от достигнутых результатов.
Такой подход к начислению зарплаты позволит дать врачам уверенность в будущем, а значит решать стоящие перед отраслью задачи. В том числе снижать смертности населения через повышение качества и доступности медицинской помощи.
Также краевой Минздрав планирует плотно работать с медицинским университетом и колледжами, чтобы комплектовать учреждения врачами базовых специальностей (терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, реанимация).