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Здоровье
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Врачам Алтайского края повысят оклад, но снизят стимулирующие надбавки

Чтобы повысить уверенность врачей Алтайского края в будущем, правительство меняет структуру их заработной платы. Сайт altairegion22.ru пишет, что с 1 января 2019 года оклад медиков увеличится на 47%.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

О нововведениях рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов на пресс-конференции 10 декабря. Он сообщил, что оклад врачей повышается по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Одновременно с этим снижается стимулирующая часть зарплаты врачей, которая зависела от достигнутых результатов.

Такой подход к начислению зарплаты позволит дать врачам уверенность в будущем, а значит решать стоящие перед отраслью задачи. В том числе снижать смертности населения через повышение качества и доступности медицинской помощи.

Также краевой Минздрав планирует плотно работать с медицинским университетом и колледжами, чтобы комплектовать учреждения врачами базовых специальностей (терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, реанимация).

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