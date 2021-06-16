В Москве объявили обязательную вакцинацию от коронавируса

Для кого постановление

В постановлении отмечено, что до 15 июля работодателям нужно привить не менее 60% работников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, до 15 августа — вторым компонентом, пишет РБК.

Вакцинировать предписано людей, которые трудятся в следующих сферах и учреждениях: общепит, торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и массажные салоны, клиентские структуры банков, транспорт, ЖКХ и энергетика, театры, музеи, библиотеки, МФЦ.

Меры по обязательной вакцинации приняты в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой — за неделю прирост заболевших составил 20%.

«Это личное дело… до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», — объяснил решение об обязательной вакцинации мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина. CC0 , unsplash.com

Что в Алтайском крае

Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае остаются очень низкими — полностью привиты только 226 тыс. человек или около 9% населения.

Кроме того, перед краевым правительством стоит непосильная задача — вакцинировать в регионе 60% взрослого населения или 1,1 млн человек — только при таком раскладе можно будет избежать третьей волны в регионе.

Для того, чтобы хотя бы приблизиться к заданным показателям, необходимо в сутки прививать 10−15 тыс. человек, а сейчас прививки ставят около 2,5 тыс. жителей края в сутки.

Между тем, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начал расти. По данным на 16 июня зарегистрировали 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и пять смертей.

Количество тяжелобольных — 229, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 104.