16 июня 26°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

В Москве объявили обязательную вакцинацию от коронавируса

Главные санитарные врачи Москвы Елена Андреева и Московской области Ольга Микаилова подписали постановление об обязательной вакцинации работников.

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Для кого постановление

В постановлении отмечено, что до 15 июля работодателям нужно привить не менее 60% работников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, до 15 августа — вторым компонентом, пишет РБК.

Вакцинировать предписано людей, которые трудятся в следующих сферах и учреждениях: общепит, торговля, салоны красоты, фитнес-клубы, СПА и массажные салоны, клиентские структуры банков, транспорт, ЖКХ и энергетика, театры, музеи, библиотеки, МФЦ.

Меры по обязательной вакцинации приняты в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой — за неделю прирост заболевших составил 20%.

«Это личное дело… до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», — объяснил решение об обязательной вакцинации мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Что в Алтайском крае

Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае остаются очень низкими — полностью привиты только 226 тыс. человек или около 9% населения.

Кроме того, перед краевым правительством стоит непосильная задача — вакцинировать в регионе 60% взрослого населения или 1,1 млн человек — только при таком раскладе можно будет избежать третьей волны в регионе.

Для того, чтобы хотя бы приблизиться к заданным показателям, необходимо в сутки прививать 10−15 тыс. человек, а сейчас прививки ставят около 2,5 тыс. жителей края в сутки.

Между тем, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начал расти. По данным на 16 июня зарегистрировали 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и пять смертей.

Количество тяжелобольных — 229, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 104.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость