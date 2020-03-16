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Здоровье

В Новосибирске из-за коронавируса под наблюдением находятся 543 человека

В Новосибирске из-за подозрения на заражение коронавирусом находится 543 человека, которые прилетели из неблагополучных по заболеванию стран, сообщает «Интерфакс».

Болезнь. Врач. Анализы
Болезнь. Врач. Анализы
СС0

Эту информацию сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

У нас 543 человека находятся под наблюдением. Усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Толмачево, в воздушном пункте пропуска <…> усилен карантинный контроль на границе с Казахстаном", — сказал вице-губернатора региона Сергей Нелюбов.

Примечательно, что 12 марта под наблюдением медиков в Новосибирске находились 282 жителя.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что в настоящее время установлено 56 человек, контактировавших с жителями Кемеровской области, у которых подтверждено заражение коронавирусом Covid-19.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Губернатор региона Андрей Травников сообщил, что в связи с коронавирусом отменяются форумы «Учсиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром».

Готовятся решения по переходу школ и вузов на дистанционное обучение, в ближайшее время будет разрешено свободное посещение школ.

«Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны, если вы или ваши коллеги почувствовали недомогание — лучше не ходить на работу и обратиться к врачу», — сказал Травников.

Министр образования региона Сергей Федорчук заявил, что школы уйдут на каникулы с 18 марта, а не с 23 марта.

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