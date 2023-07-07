7 июля
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рекомендовали привиться против менингококковой инфекции

После случая с заражением менингококковой инфекцией на пункте Ozon в Екатеринбурге, в Роспотребнадзоре рекомендовали привиться.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

По ее словам, стоит привиться от менингококковой инфекции.

"Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем не менее ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок", - пояснила она.

Напомним, в Свердловской области 5 июля зарегистрировали случаи заражения менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Двое из зараженных скончались.

На данные момент шесть сотрудников госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На складе 460 сотрудников вакцинировались.

Ранее мы рассказывали, можно ли заразиться менингитом через посылку Ozon.

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