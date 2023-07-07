В Роспотребнадзоре рекомендовали привиться против менингококковой инфекции

По ее словам, стоит привиться от менингококковой инфекции.
"Прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных, тем не менее ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок", - пояснила она.
Напомним, в Свердловской области 5 июля зарегистрировали случаи заражения менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Двое из зараженных скончались.
На данные момент шесть сотрудников госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
На складе 460 сотрудников вакцинировались.
Ранее мы рассказывали, можно ли заразиться менингитом через посылку Ozon.