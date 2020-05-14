В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости COVID-19 остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом — считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс».

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — отметила глава Роспотребнадзора, подчеркнув, что на протяжении 11 дней «темп прироста очень незначительный».

14 мая впервые за 12 дней количество выявленных заболевших коронавирусом в России оказалось ниже десяти тысяч. Также 14 мая в Алтайском крае число инфицированных COVID-19 за сутки почти сравнялось с количеством выписанных.

Ранее сообщалось, что до появления эффективной вакцины или формирования у населения коллективного иммунитета в России ожидают две волны подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.