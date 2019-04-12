В России непривитым детям могут запрещать посещать школу

В письме подчеркивается, что туберкулез, корь и другие инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих. Отказ родителей от обследования детей нарушает права малолетних на профилактику заболевания, а посещение непривитыми детских учреждений угрожает распространением инфекции и нарушает права других детей на благоприятную среду.
«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — цитирует письмо РБК. Автор послания подчеркивает, что дети, отстраненные от посещения детских учреждений по причине отсутствия вакцинации, могут получать образование вне учреждений (например, на дому).
Как пояснили РБК в Минпросвещения, эти требования закреплены в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 59, действующем с 1999 года. При отсутствии прививок детям могут временно отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий.
В Алтайском крае уже были случаи запрета на посещение школы непривитым детям. С этим сталкивалась семья из Михайловского района, выступающая против ряда прививок.