В России непривитым детям могут запрещать посещать школу

Заместитель Минпросвещения России Татьяна Синюгина выступила с предложением «ограничить посещение школ непривитыми детьми». Она подготовила соотвествующее письмо в комитет Госдумы по охране здоровья для круглого стола на тему вакцинации, которое оказалось в распоряжении ряда СМИ. Как пояснила чиновница, она всего лишь разъяснила уже существующие законодательные нормы.

В письме подчеркивается, что туберкулез, корь и другие инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих. Отказ родителей от обследования детей нарушает права малолетних на профилактику заболевания, а посещение непривитыми детских учреждений угрожает распространением инфекции и нарушает права других детей на благоприятную среду.

«Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний», — цитирует письмо РБК. Автор послания подчеркивает, что дети, отстраненные от посещения детских учреждений по причине отсутствия вакцинации, могут получать образование вне учреждений (например, на дому).

Как пояснили РБК в Минпросвещения, эти требования закреплены в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 59, действующем с 1999 года. При отсутствии прививок детям могут временно отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий.

В Алтайском крае уже были случаи запрета на посещение школы непривитым детям. С этим сталкивалась семья из Михайловского района, выступающая против ряда прививок.