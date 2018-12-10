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10 декабря
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Здоровье
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В России расширили список жизненно важных лекарств

В России расширился список жизненно важных лекарств — с 699 позиций до 735. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

«В него включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы», — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами. Премьер также добавил, что одно лекарство из числа новых наименований в этом списке включено в перечень дорогостоящих препаратов, пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в список вошли в том числе 12 онкологических препаратов и три «сердечных». Их включение в перечень обсуждали «с профессиональным медицинским сообществом».

Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных, регулируются государством. Эти препараты закупают для больниц и льготных категорий граждан.

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