В России расширили список жизненно важных лекарств

В России расширился список жизненно важных лекарств — с 699 позиций до 735. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

«В него включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы», — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами. Премьер также добавил, что одно лекарство из числа новых наименований в этом списке включено в перечень дорогостоящих препаратов, пишет РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в список вошли в том числе 12 онкологических препаратов и три «сердечных». Их включение в перечень обсуждали «с профессиональным медицинским сообществом».

Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных, регулируются государством. Эти препараты закупают для больниц и льготных категорий граждан.