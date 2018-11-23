Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством

В небольших количествах глинтвейн может быть лекарством для согревания после охлаждения. Об этом агентству «Москва» рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Брюн предупреждает, что глинтвейн можно пить «только если совсем чуть-чуть». Он объяснил, что нагревание алкоголя увеличивает его всасываемость в кровь, что приводит к «удару по голове». Также он не рекомендует смешивать напиток со сладостями и другими крепкими напитками.

«У некоторых людей переработка алкоголя организмом занимает три дня, а у некоторых — до трех недель», — резюмировал он.

Что такое глинтвейн

Это напиток из подогретого до 70−80 градусов красного вина, сахара с добавлением гвоздики, корицы и различных пряностей. В безалкогольном варианте используют виноградный и другие соки, в которые добавляют классические компоненты напитка.