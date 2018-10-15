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В России разрешат выращивать наркотики на благо здоровья граждан

В России предполагается отменить действующий запрет на культивирование наркосодержащих растений, которые используют в производстве и лекарственных средств в медицинских целях. Сейчас такие компоненты завозятся в стране из-за границы.

Конопля
Конопля
Пресс-служба МВД по Алтайскому краю

Соответствующий законопроект, как подтвердили «Российский газете» в Минпромторге России, согласован заинтересованными органами исполнительной власти и внесен в правительство страны.

Документ определяет порядок выращивания наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, уточняет организационно-правовую форму и сферу деятельности юридических лиц, которые будут выращивать опийные растения.

Сейчас Россия закупает 100% субстанций для производства наркотических лекарств в тех странах, где выращивание опийного мака разрешено и находится под контролем государства.

Заросли конопли.
Заросли конопли.
пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

В Минпромторге также уточнили, что в последнее время не поступала информация об отказе от поставок опийных препаратов в Российскую Федерацию. Однако государство, видимо, решило себя обезопасить.

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