В России стали меньше умирать от онкологии

В 2017 году рак унес жизни 289 тыс. человек — на 3,5% меньше, чем в 2016-м. В 2015–2016-м наблюдался рост. Как сообщили "Известиям" в Минздраве, это произошло в том числе благодаря широкому внедрению индивидуальной профилактики.

"Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%", — заявили в ведомстве.

С 2013 года возобновилось проведение массовых скринингов (поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли) в рамках диспансеризации.

В Минздраве также отметили, что объем высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями за пять лет увеличился в 2,5 раза.