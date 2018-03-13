В России стали меньше умирать от онкологии

В России впервые за три года зафиксировали снижение смертности от онкологических заболеваний. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В 2017 году рак унес жизни 289 тыс. человек — на 3,5% меньше, чем в 2016-м. В 2015–2016-м наблюдался рост. Как сообщили "Известиям" в Минздраве, это произошло в том числе благодаря широкому внедрению индивидуальной профилактики.
"Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%", — заявили в ведомстве.
С 2013 года возобновилось проведение массовых скринингов (поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли) в рамках диспансеризации.
В Минздраве также отметили, что объем высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями за пять лет увеличился в 2,5 раза.
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