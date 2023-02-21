В спину вступило или рука опухла. Барнаульский главврач объяснил различия между плановой и неотложной помощью

По словам главного врача, он получает достаточно много сообщений, в которых люди пишут о том, что «вступило в спину, нужно срочно к неврологу», «заболело ухо, не могу записаться к лору», «поднялось давление, необходим кардиолог», «опухла рука, а талонов в хирургу нет»…
«Иными словами: заболело что-то сейчас, врач нужен сегодня, а запись к узкому специалисту на две недели вперед», — говорит Дмитрий Денисов.
Он объяснил, что в поликлиниках пациенты получают два вида медицинской помощи — плановую и неотложную. Плановую оказывают при проведении профилактических осмотров и состояниях, которые не требуют срочного визита к врачу.
А все перечисленные выше примеры ситуаций относятся к неотложной. Для этого в поликлинике № 14 работают специальные кабинеты неотложной помощи. Запись в них ведут в день обращения.
Главный врач перечисляет случаи, когда нужно идти на прием именно в неотложку:
- головная боль;
- повышение давления;
- сыпь на коже;
- последствия перенесенных травм;
- болевой синдром при невралгиях, радикулитах, суставах;
- жалобы, связанные с перенесенным инсультом;
- боль в глазу, ухе;
- боль в коленях;
- жалобы у онкологических больных.
«В наших кабинетах неотложной помощи прием ведут квалифицированные медики, многие из них с опытом работы на «скорых», — рассказал Дмитрий Денисов. — При необходимости во время осмотра пациента они дают талон к узкому специалисту, в том числе cito (то есть «срочно»), или направляют на госпитализацию.
Кроме того, главный врач напомнил, что в поликлинике есть доврачебный кабинет, кабинет приема температурящих больных, дежурный терапевт. Все вопросы по срочной сдаче анализов, направлений на госпитализацию, прохождению медико-социальной экспертизы можно решить с заведующими терапевтических отделений.
Факт
Барнаульская поликлиника № 14 — самая крупная в крае. Сейчас к ней прикреплено более 114 тыс. взрослых и детей.