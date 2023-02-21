В спину вступило или рука опухла. Барнаульский главврач объяснил различия между плановой и неотложной помощью

Руководитель городской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов на своей странице «ВКонтакте» рассказал о механизме записи к медикам.

По словам главного врача, он получает достаточно много сообщений, в которых люди пишут о том, что «вступило в спину, нужно срочно к неврологу», «заболело ухо, не могу записаться к лору», «поднялось давление, необходим кардиолог», «опухла рука, а талонов в хирургу нет»…

«Иными словами: заболело что-то сейчас, врач нужен сегодня, а запись к узкому специалисту на две недели вперед», — говорит Дмитрий Денисов.

Он объяснил, что в поликлиниках пациенты получают два вида медицинской помощи — плановую и неотложную. Плановую оказывают при проведении профилактических осмотров и состояниях, которые не требуют срочного визита к врачу.

А все перечисленные выше примеры ситуаций относятся к неотложной. Для этого в поликлинике № 14 работают специальные кабинеты неотложной помощи. Запись в них ведут в день обращения.

Дмитрий Денисов , главный врач 14-й поликлиники. Михаил Полубедов , Вечерний Барнаул.

Главный врач перечисляет случаи, когда нужно идти на прием именно в неотложку:

головная боль;

повышение давления;

сыпь на коже;

последствия перенесенных травм;

болевой синдром при невралгиях , радикулитах , суставах;

радикулитах суставах; жалобы , связанные с перенесенным инсультом;

связанные с перенесенным инсультом; боль в глазу , ухе;

ухе; боль в коленях;

жалобы у онкологических больных.

«В наших кабинетах неотложной помощи прием ведут квалифицированные медики, многие из них с опытом работы на «скорых», — рассказал Дмитрий Денисов. — При необходимости во время осмотра пациента они дают талон к узкому специалисту, в том числе cito (то есть «срочно»), или направляют на госпитализацию.

Кроме того, главный врач напомнил, что в поликлинике есть доврачебный кабинет, кабинет приема температурящих больных, дежурный терапевт. Все вопросы по срочной сдаче анализов, направлений на госпитализацию, прохождению медико-социальной экспертизы можно решить с заведующими терапевтических отделений.