В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) прокомментировали сообщения СМИ о вероятности новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса.

Коронавирус. Он с нами надолго.

Предпосылок для того, чтобы индийский штамм коронавируса стал причиной новой или более серьезной пандемии, нет. Санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в России, эффективны против возникающих разновидностей коронавируса, пишет ТАСС.

«Принимаемые в России комплексные санитарно-эпидемиологические меры, включая использование вакцин, характеризуются эффективностью не только в отношении исходного штамма, но и в отношении новых разновидностей вируса. При текущем уровне контроля за ситуацией отсутствуют предпосылки к тому, чтобы индийский штамм стал причиной новой или более серьезной пандемии», — говорится в сообщении центра.

Также в сообщении отмечается — за время пандемии Роспотребнадзор накопил большой опыт противодействия распространению COVID-19, включая организацию оперативного мониторинга и оценку потенциала новых вариантов SARS-CoV-2.

Что произошло

Ранее газета The Straits Times опубликовала мнение декана Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессора Тэк Ик Ина о том, что индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее.

Индийский штамм

У обнаруженной в Индии разновидности SARS-CoV-2 выявили сразу две мутации, которые не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов, напоминает «Российская газета». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила индийский штамм в список наиболее опасных, так как он становится доминирующим в мире, что вызывает особое беспокойство, заявил профессор Тэк Ик Ин.

Первые случаи инфицирования индийским штаммом в России были зарегистрированы в начале мая. Пока известно о 14 таких случаях, пишет bfm.ru.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов высказал мнение, что распространение новых штаммов в РФ происходит довольно низкими темпами.

Катастрофа

Катастрофа с коронавирусом в Индии может объясняться тем, что власти страны проигнорировали полученные данные об опасности возникновения более опасной мутации.

О высоком риске расползания инфекции среди населения медики предупреждали индийских чиновников еще в начале марта, однако реакции от властей страны не последовало.

Скончавшихся от инфекции уже невозможно «нормально» кремировать — в связи с выходом из строя печей крематориев трупы сжигают на улице.