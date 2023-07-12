В Турции врачи нашли в глазу ребенка живых личинок мух

Ребенок несколько дней жаловался на боль в глазах. Родители привели его в больницу, где врачи обнаружили сначала восемь живых личинок мух под веком, а на следующий день — еще три.

Медики вытащили их, а ребенку выписали капли с антибиотиком. Ребенка не госпитализировали и отправили домой.

Предположительно, насекомое залетело в глаз мальчика за несколько дней до обращения в клинику. Там муха отложила яйца, из который появились личинки.

Такое заболевание называется офтальмомиазом, а появится может, если потереть глаза грязными руками. При болезни происходит ухудшение зрения, боль в глазах и раздражение глазного яблока.

Ранее в России мальчик неделю жил с проглоченной монетой, пока ему не помогли врачи из Томска.