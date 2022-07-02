2 июля
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Здоровье

В ВОЗ рассказали, какова вероятность появления оспы обезьян в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что риск появления оспы обезьян в России очень высок.

Обезьянья оспа.
Обезьянья оспа.
https://www.who.int/ru

За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев данного заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.

Мелита Вуйнович,
представитель ВОЗ в России:

По оценкам ВОЗ, на региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев.

Недавно во Всемирной организации здравоохранения рассекретили данные по заболеваемости оспой обезьян. С момента публикации предыдущего бюллетеня — 17 июня — было зарегистрировано 1310 новых случаев. В Республике Алтай уже планируют построить госпиталь для зараженных.

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