В ВОЗ заявили о стабилизации с ковидом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о стабилизации «на очень высоком уровне» ситуации с COVID-19 за последние две недели, рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне», — сказал Райан, его слова приводятся на странице организации в Twitter.

По его словам, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире лучше, чем два-три месяца назад.

Райан добавил — в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, однако при этом в других государствах наблюдается противоположная ситуация, пишет Lenta.ru.

Эпидемиолог предположил, что это происходит в силу различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.

Ранее ВОЗ не рекомендовала прививать детей от COVID-19. В заявлении говорится, что в настоящий момент детям вакцинация противопоказана. Между тем в России началось исследование «Спутника V» на подростках.