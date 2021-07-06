6 июля 30°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В ВОЗ заявили о стабилизации с ковидом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о стабилизации «на очень высоком уровне» ситуации с COVID-19 за последние две недели, рассказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

«Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне», — сказал Райан, его слова приводятся на странице организации в Twitter.

По его словам, сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире лучше, чем два-три месяца назад.

Райан добавил — в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, однако при этом в других государствах наблюдается противоположная ситуация, пишет Lenta.ru.

Эпидемиолог предположил, что это происходит в силу различных факторов, среди которых появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение количества контактов между людьми.

Ранее ВОЗ не рекомендовала прививать детей от COVID-19. В заявлении говорится, что в настоящий момент детям вакцинация противопоказана. Между тем в России началось исследование «Спутника V» на подростках.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость