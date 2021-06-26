ВОЗ не рекомендовала прививать детей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по вакцинации населения от COVID-19 и другим профилактическим мерам во время пандемии. В заявлении говорится, что в настоящий момент детям вакцинация противопоказана, пишет «Медпортал».

«Пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 у детей», — сообщили эксперты ВОЗ, отметив, что маленькие пациенты, как правило, переносят коронавирусную инфекцию в более легкой форме, чем взрослые.

Организация также напомнила о необходимости своевременной вакцинации детей от других инфекций рекомендованными препаратами.

В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech для детей с 12 лет с определенными заболеваниями. Среди европейских стран, в которых вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет, Австрия, Румыния, Италия. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.

Израиль одобрил вакцинацию детей в начале июня. «Рекордсменом» по вакцинации детей стал Китай — в этой стране детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.

В России вакцинация детей от COVID-19 пока не одобрена, однако на прошлой неделе московские поликлиники начали рассылать приглашения родителям подростков до 17 лет поучаствовать в клинических испытаниях препарата «Спутник V» для этой возрастной группы.