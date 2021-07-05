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Здоровье

Началось исследование «Спутника V» на подростках

В Москве стартовало исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Для него отобрали 100 человек.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Добровольцы уже проходят медицинское обследование, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест, пишет ТАСС.

Исследование продлится год. В течение всего периода подростки будут под постоянным наблюдением врачей. Первая и вторая фазы проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы имени Башляевой.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V», который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке, пишет bfm.ru.

Третья фаза исследования на подростках пройдет в детских поликлиниках Москвы, в ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Между тем в российских регионах началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции и вакцинация перенесших заболевание в соответствии с утвержденными временными рекомендациями Минздрава.

Повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов, заявили в министерстве.

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