В Змеиногорском районе приостановили оказание плановой медпомощи

Очередь на прием к врачу.

В Змеиногорской ЦРБ заявили, что с 14 февраля в районе отмечается резкий рост ОРВИ и COVID-19.

«В связи с этим с 14 февраля 2022 года в поликлинике, детской консультации, женской консультации вводятся ограничительные мероприятия в оказании плановой медицинской помощи и профилактических осмотров», — отмечает издание.

В режиме неотложной помощи переведена работа: терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, неврологов, хирургов, офтальмолога, психиатра, дерматолога, стоматологического кабинета, эндоскопического кабинета, кабинета функциональной диагностики, кабинета УЗИ.

Врачи узких специальностей переводятся на прием пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19.

«Предварительная запись на прием возможна на два дня вперед и в день приема. В поликлинике и сельских медицинских организациях проводится предварительная запись через колл-центр. Возможно открытие, продление и закрытие больничного листа дистанционно», — уточняет издание.

Ранее правительство РФ разрешило главам регионов приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи.