Весившая 17 кг жительница Барнаула показала, как выглядит сейчас

Анорексией Кристина Корягина заболела еще в школе. Впервые это произошло, когда она готовилась к первым экзаменам — на нервной почве у девочки пропал аппетит.
С тех пор ситуация становилась только хуже — девушка иногда шла на поправку, но при любом стрессе снова теряла вес.
Известной на всю страну Кристина стала в 2016 году после участия в шоу Андрея Малахова. После этого бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно помогла девушке собрать средства на лечение.
Девушка отметила 31-й день рождения и опубликовала фото в соцсетях. Подписчики отметили, что девушка выглядит замечательно.
Прогресс в лечении пищевого расстройства очевиден — у Кристины даже появились щечки, на месте которых раньше быди впадины.
Ранее девушка из Барнаула, весившая 17 кг, начала поправляться.