19 марта
﻿
Здоровье

Весившая 17 кг жительница Барнаула показала, как выглядит сейчас

Кристина Корягина, которая весила 17 кг в 27 лет, показала, как выглядит сейчас, сообщает «Муз ТВ».

Кристина Корягина.
Кристина Корягина.
Соцсети

Анорексией Кристина Корягина заболела еще в школе. Впервые это произошло, когда она готовилась к первым экзаменам — на нервной почве у девочки пропал аппетит.

С тех пор ситуация становилась только хуже — девушка иногда шла на поправку, но при любом стрессе снова теряла вес.

Известной на всю страну Кристина стала в 2016 году после участия в шоу Андрея Малахова. После этого бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно помогла девушке собрать средства на лечение.

Кристина Корягина на &quot;Пусть говорят&quot;.
Кристина Корягина на «Пусть говорят».
Скриншот видео выпуска «Пусть говорят»

Девушка отметила 31-й день рождения и опубликовала фото в соцсетях. Подписчики отметили, что девушка выглядит замечательно.

Прогресс в лечении пищевого расстройства очевиден — у Кристины даже появились щечки, на месте которых раньше быди впадины.

Ранее девушка из Барнаула, весившая 17 кг, начала поправляться.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость