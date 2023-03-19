Весившая 17 кг жительница Барнаула показала, как выглядит сейчас

Кристина Корягина, которая весила 17 кг в 27 лет, показала, как выглядит сейчас, сообщает «Муз ТВ».

Анорексией Кристина Корягина заболела еще в школе. Впервые это произошло, когда она готовилась к первым экзаменам — на нервной почве у девочки пропал аппетит.

С тех пор ситуация становилась только хуже — девушка иногда шла на поправку, но при любом стрессе снова теряла вес.

Известной на всю страну Кристина стала в 2016 году после участия в шоу Андрея Малахова. После этого бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно помогла девушке собрать средства на лечение.

Кристина Корягина на «Пусть говорят». Скриншот видео выпуска «Пусть говорят»

Девушка отметила 31-й день рождения и опубликовала фото в соцсетях. Подписчики отметили, что девушка выглядит замечательно.

Прогресс в лечении пищевого расстройства очевиден — у Кристины даже появились щечки, на месте которых раньше быди впадины.

Ранее девушка из Барнаула, весившая 17 кг, начала поправляться.