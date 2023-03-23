Виктор Томенко вручил ключи от 63 автомобилей для медиков

«Около 40 машин я просил, чтобы краю было предоставлено. Все решения состоялись.
И вот сегодня специальный автотранспорт — на нашей площади Советов. 48 автомобилей скорой помощи, еще 15 передвижных ФАПов», — рассказал губернатор на церемонии вручения.
Машины будут направлены в 45 муниципалитетов края.
Справка
На 16 марта 2023 года парк автомобилей скорой помощи в Алтайском крае составляет 342 автомобиля и требует постоянного обновления. С 2018 по 2022 годы в Алтайский край поступило 180 автомобилей класса В и С, как за счет федерального, так и краевого бюджетов, 32 из них приобретены в прошлом году.
Ранее губернатор посчитал, что у детей должна быть возможность развивать таланты.