Вирусолог предупредила дачников о риске заразиться лихорадкой Западного Нила от комаров

В России растут риски распространения лихорадки Западного Нила, предупредила в разговоре с « Известиями » врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер.

Основными переносчиками инфекции являются комары, которые кормятся кровью зараженных птиц. Самый высокий риск получить инфекцию у охотников, рыбаков, дачников, которые проводят много времени в местах скопления комаров.

В основном случаи заражения регистрируются в Южном федеральном округе, но в прошлом году заболевание выявили в Московском регионе, Роспотребнадзор не исключает распространения инфекции в Западную Сибирь и на Дальний Восток.

Симптомы

Если после укуса насекомого поднимается температура и появляется озноб, необходимо срочно обратиться к врачу.

Вместе с тем, согласно статистике ВОЗ, у большинства инфекция протекает бессимптомно или без специфичных признаков, как типичная ОРВИ.

«Это создает сложности для диагностики, поэтому лихорадку Западного Нила в основном выявляют именно у тяжелых больных с серьезными поражениями нервной системы — менингитом и менингоэнцефалитом. У таких пациентов инфекция может привести к летальным исходам. Тяжелой форме болезни особенно подвержены люди старшего возраста или с ослабленным иммунитетом», — добавила специалист.

Как спастись

Использовать средства защиты от насекомых, носить одежду светлого цвета, так как на ней насекомые более заметны, установить противомоскитные сетки и минимизировать влажные места, где распространяются комары (укрыть бассейны и бочки с водой).