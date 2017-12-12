"Выстройте алгоритм пития": Карлин отчитал главу района за больницу

ЦРБ Солтонского района вошла в программу "80х80". Ее капремонт начался в 2014 году. В 2015 году о проблемах на объекте писал сайт крайкома КПРФ: объект обещали сделать фактически за год, но работы затянулись, за время ремонта (на тот момент) сменилось 29 бригад. Капремонт не завершен до сих пор.

В декабре на встрече с главами губернатор отчитал за это руководителя района Михаила Лудцева.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Я Михаила Павловича, учитывая его заслуженность, лично просил. Я знаю, что такое Солтон и как сложно решаются вопросы строительства и реконструкции в таких отдаленных территориях. Он бил себя в грудь и заявлял, что будет жить в больнице и сделает ремонт за два года. Прошло уже четыре года — Михаил Павлович живет дома, у него все нормально, а больница до сих пор не завершена. Подрядчики не те. Открытие для него: они же пьют! А вы где-то видели непьющих подрядчиков? Ваша задача — выстроить алгоритм пития таким образом, чтобы он не был перпендикулярен технологическому процессу. Или найдите непьющих, если знаете, где они водятся.

Подрядчик, который выиграл аукцион (стоимость — 2,355 млн рублей), должен будет завершить работы до конца этого года. Гарантийный срок на него составит 5 лет.