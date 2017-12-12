"Выстройте алгоритм пития": Карлин отчитал главу района за больницу

Работы в Солтонской ЦРБ, капитальный ремонт которой начался еще в 2014 году в рамках программы "80х80", должен завершиться к концу 2017 года. Это следует из документов на сайте госзакупок, где был объявлен аукцион на строительно-монтажные работы в больнице. В октябре был определен очередной подрядчик — Дмитрий Ишутин. Тем временем губернатор края Александр Карлин 7 декабря отчитал главу района за этот объект.
ЦРБ Солтонского района вошла в программу "80х80". Ее капремонт начался в 2014 году. В 2015 году о проблемах на объекте писал сайт крайкома КПРФ: объект обещали сделать фактически за год, но работы затянулись, за время ремонта (на тот момент) сменилось 29 бригад. Капремонт не завершен до сих пор.
В декабре на встрече с главами губернатор отчитал за это руководителя района Михаила Лудцева.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Я Михаила Павловича, учитывая его заслуженность, лично просил. Я знаю, что такое Солтон и как сложно решаются вопросы строительства и реконструкции в таких отдаленных территориях. Он бил себя в грудь и заявлял, что будет жить в больнице и сделает ремонт за два года. Прошло уже четыре года — Михаил Павлович живет дома, у него все нормально, а больница до сих пор не завершена. Подрядчики не те. Открытие для него: они же пьют! А вы где-то видели непьющих подрядчиков? Ваша задача — выстроить алгоритм пития таким образом, чтобы он не был перпендикулярен технологическому процессу. Или найдите непьющих, если знаете, где они водятся.
Подрядчик, который выиграл аукцион (стоимость — 2,355 млн рублей), должен будет завершить работы до конца этого года. Гарантийный срок на него составит 5 лет.
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