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Здоровье

Владимир Путин понял, что платит врачам слишком мало

Президент России Владимир Путин поручил больше платить медикам, которые оказывают первичную помощь, а также сельским врачам и специалистам, работающим в экстремальных условиях. Об этом пишет РБК.

Врач. Стоматолог.
Врач. Стоматолог.
СС0

К медикам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, относят врачей скорой помощи, поликлиник, акушеров, фельдшеров, санитаров и др.

Свою идею Владимир Путин транслировал правительству РФ, предложив подготовить соответствующее положение. Также чиновники хотят давать врачам квартиры, которые они смогут оформить в собственность после десяти лет работы не менее чем на одной ставке. А еще детям медработников будут в первоочередном порядке предоставлять места в детских садах и школах. До сих пор эта льгота касалась малоимущих, работников правоохранительных органов и других категорий служащих.

Решение президента последовало за волной массовых увольнений медработников, а также отчетами регионов о том, что больницы и поликлиники не могут укомплектовать штат. Чтобы решить эту проблему, например, предлагалось вызывать на работу медиков, которые ушли на пенсию или в декрет.

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