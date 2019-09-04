Владимир Путин понял, что платит врачам слишком мало

К медикам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, относят врачей скорой помощи, поликлиник, акушеров, фельдшеров, санитаров и др.

Свою идею Владимир Путин транслировал правительству РФ, предложив подготовить соответствующее положение. Также чиновники хотят давать врачам квартиры, которые они смогут оформить в собственность после десяти лет работы не менее чем на одной ставке. А еще детям медработников будут в первоочередном порядке предоставлять места в детских садах и школах. До сих пор эта льгота касалась малоимущих, работников правоохранительных органов и других категорий служащих.



Решение президента последовало за волной массовых увольнений медработников, а также отчетами регионов о том, что больницы и поликлиники не могут укомплектовать штат. Чтобы решить эту проблему, например, предлагалось вызывать на работу медиков, которые ушли на пенсию или в декрет.