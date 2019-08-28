Уральский хирург рассказал о настоящей причине увольнения врачей

Основная причина кроется в том, что из-за отсутствия кадров у хирургов значительно увеличилась нагрузка.
«Увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом, ведёт к перенапряжению того кадрового состава, который работает и обеспечивает круглосуточную хирургическую помощь», — цитирует Изотеева телеканал 360.
Он отметил, что на каждого врача в месяц выпадало по 10 ночных дежурств, а затем они еще оставались работать днем.
Помимо кадров больнице не хватает диагностического оборудования, которое бы работало круглосуточно, отметил хирург. Кроме того, у врача должна быть «правовая защита перед пациентом и его родственниками».
Изотеев подчеркнул — несмотря на написанные заявления, врачи продолжают работать, делают операции и не бросают своих пациентов, пишет ura.ru.
Ранее сообщалось, что шесть хирургов ГКБ № 1 написали заявления об увольнении,. До этого еще в конце июля уволились хирурги и ряд других врачей из другой больницы.
Комментарий единоросса
Ранее депутат Госдумы РФ из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») раскритиковал хирургов местной Демидовской больницы, которые массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат и обвинил врачей в саботаже.
«Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Все прекрасно понимали, что в одночасье невозможно найти замену уволившимся специалистам. А дальше ситуация начала развиваться, как снежный ком. Пациенты продолжали поступать, нагрузка на хирургов в ЦГБ 1 и в ЦГБ 4 возросла в разы. И теперь уже они решили уволиться», — написал депутат на своей странице в Facebook.
После того, как скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали.
В Кремле, как пишет RT, заявили, что ситуация является поводом для реакции региональных властей и Минздрава.
Зарплата по-новому
Между тем в Госдуме предложили по-другому считать зарплаты врачей.