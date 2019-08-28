Уральский хирург рассказал о настоящей причине увольнения врачей

Низкие зарплаты не играли решающую роль при написании заявлений врачами, заявил заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев.

Основная причина кроется в том, что из-за отсутствия кадров у хирургов значительно увеличилась нагрузка.

«Увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом, ведёт к перенапряжению того кадрового состава, который работает и обеспечивает круглосуточную хирургическую помощь», — цитирует Изотеева телеканал 360.

Он отметил, что на каждого врача в месяц выпадало по 10 ночных дежурств, а затем они еще оставались работать днем.

Помимо кадров больнице не хватает диагностического оборудования, которое бы работало круглосуточно, отметил хирург. Кроме того, у врача должна быть «правовая защита перед пациентом и его родственниками».

Изотеев подчеркнул — несмотря на написанные заявления, врачи продолжают работать, делают операции и не бросают своих пациентов, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что шесть хирургов ГКБ № 1 написали заявления об увольнении,. До этого еще в конце июля уволились хирурги и ряд других врачей из другой больницы.

Врачи , больница unsplash.com

Комментарий единоросса

Ранее депутат Госдумы РФ из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») раскритиковал хирургов местной Демидовской больницы, которые массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат и обвинил врачей в саботаже.

«Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Все прекрасно понимали, что в одночасье невозможно найти замену уволившимся специалистам. А дальше ситуация начала развиваться, как снежный ком. Пациенты продолжали поступать, нагрузка на хирургов в ЦГБ 1 и в ЦГБ 4 возросла в разы. И теперь уже они решили уволиться», — написал депутат на своей странице в Facebook.

После того, как скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали.

В Кремле, как пишет RT, заявили, что ситуация является поводом для реакции региональных властей и Минздрава.

Зарплата по-новому

Между тем в Госдуме предложили по-другому считать зарплаты врачей.