Воодушевить, вылечить, восстановить. Как новый медицинский центр «СОМ» помогает взрослым и детям в Барнауле

Сом — это рыба, способная прожить до 80 лет и больше. И медицинский центр «СОМ» готов приложить все усилия, чтобы его пациенты, взрослые и дети, прожили столько же и больше лет. Руководитель клиники Оксана Пономаренко рассказала об особенностях центра и благодарных пациентах.

Объятия ребенка — лучшая награда

Одного из первых пациентов своей клиники Оксана Пономаренко помнит очень хорошо. Это был 11-летний мальчик, который практически перестал говорить после перенесенной психологической травмы.

Помимо травмы у мальчика было диагностировано расстройство аутистического спектра, — вспоминает руководитель центра. — Мы начали с ним активно заниматься, и уже через 10 дней добились первых результатов. Мальчик пришел и рассказал мне, как недавно побывал в зоопарке и видел там обезьяну и попугая. Пусть с большим трудом, но зато сам! А после подошел и обнял меня. Это непередаваемые ощущения!

Медицинский центр «СОМ». Фото предоставлено МЦ «СОМ».

Таких историй за первый год работы у медицинского центра «СОМ» уже больше десятка. И еще больше — благодарных взрослых и маленьких пациентов, получивших помощь. В 2023 году клиника получила премию 2ГИС, как лучший медцентр года.

Клиника «семейного типа»

Оксана Пономаренко открыла клинику год назад, перед этим 25 лет проработав в системе здравоохранения. Необычное на первый взгляд название «СОМ» — это аббревиатура из первых букв имен нашей героини и ее детей: Сергей, Оксана и Мария. Также это одна из рыб-долгожителей, чей максимально зарегистрированный возраст — 80 лет.

В наших силах сделать все, чтобы наши пациенты жили дольше и чувствовали себя лучше, — отмечает руководитель центра.

Поселился «СОМ» в одном из новейших домов на проспекте Ленина, 195а, в Октябрьском районе Барнаула.

Этот район активно застраивается, и по сей день сюда переезжает множество молодых семей. Здесь несколько школ и детских садов, но вот медучреждений гораздо меньше. Поэтому наша клиника стала настоящим спасением для местных жителей, — рассказывает Оксана Пономаренко.

Медицинский центр «СОМ». Фото предоставлено МЦ «СОМ».

Изначально медицинский центр «СОМ» занимался восстановительной медициной для детей после перенесенных тяжелых заболеваний, травм и операций. Но вскоре за помощью стали обращаться и их родители. Ведь в «СОМ» можно было прийти даже с ребенком в коляске, не тратя лишнее время на дорогу в автобусе или машине. И здесь же получить полный комплекс медицинских услуг от сдачи анализов и УЗИ до консультации узкого специалиста. Поэтому медцентр очень скоро стал клиникой «семейного типа».

Помощь рядом

В медцентре «СОМ» и большие, и маленькие пациенты могут получить весь спектр медицинских услуг высокого качества в комфортных условиях. Например, пройти УЗИ всего организма, сдать анализы и получить результаты уже в ближайшее время, прийти на консультацию к специалисту и пройти лечение.

Здесь работают уникальные для города врачи — ревматолог, пульмонолог, взрослый и детский гастроэнтеролог, дерматовенеролог, рефлексотерапевт и гирудотерапевт.

Нередко пациенты обращаются к нам с целью улучшить собственное самочувствие, — рассказывает Оксана Пономаренко. — У них популярны занятия ЛФК, лечебный и общеукрепляющий массаж и процедуры по лечению затяжных головных болей, бессонницы. А в последнее время большое количество взрослых пациентов приходят на занятия к нашему логопеду, чтобы избавиться от речевых дефектов или восстановить речь после перенесенного заболевания.

В клинике «СОМ» разработаны 46 лечебных программ, от общеукрепляющих до восстановительных.

Вернуть к жизни

Особое место в медцентре «СОМ» занимает восстановительное лечение. Оно показано как взрослым, так и детям после перенесенных тяжелых заболеваний, сложных операций, физических и психических травм.

Также есть специальные программы для малышей с посттравматическими расстройствами, синдромом дефицита внимания, ДЦП, аутизмом и аутическими расстройствами. По словам Оксаны Пономаренко, в последние годы значительно увеличилось число маленьких пациентов с такими диагнозами.

Медицинский центр «СОМ». Фото предоставлено МЦ «СОМ».

Программа восстановительного лечения предусматривает занятия с психологом и логопедом, логопедический массаж и лечебную физкультуру. Дополнительно, по результатам предварительной консультации, врачи могут назначить микротоковую терапию, которую проводит врач, воздействуя на биологически активные точки, магнитотерапию, электросон, массаж и рефлексотерапию. Все эти процедуры направлены на восстановление функций организма и улучшение общего самочувствия.

Лицензия ЛО41-01151-22/00641868 от 27.02.2023 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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