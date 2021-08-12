ВОЗ намерена одобрить российскую антиковидную вакцину «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» уже в середине сентября, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора этой организации Марианджелу Симао.

«По „Спутнику“ мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — цитирует агентство гендиректора ВОЗ.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) также проверяет «Спутник V» с марта 2021 года. Вакцина может быть одобрена, когда проверят производство и получат всю информацию о технологии.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».

По его словам, промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований остальных двух вакцин, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», ожидаются позже.

Так, в первом квартале 2022 года будет опубликован отчет по «КовиВаку».

Вакцины

В России идет вакцинация четырьмя препаратами от коронавируса — «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанный Центром имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

В России приступили к испытаниям пятой вакцины от ковида. Исследования вакцины будут вестись в двух петербургских НИИ — Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.