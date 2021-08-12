12 августа 21°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

ВОЗ намерена одобрить российскую антиковидную вакцину «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» уже в середине сентября, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора этой организации Марианджелу Симао.

Вакцинация. Спутник V.
Вакцинация. Спутник V.
zdravalt.ru

«По „Спутнику“ мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — цитирует агентство гендиректора ВОЗ.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) также проверяет «Спутник V» с марта 2021 года. Вакцина может быть одобрена, когда проверят производство и получат всю информацию о технологии.

В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к октябрю этого года будут опубликованы промежуточные результаты третьей фазы исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».

По его словам, промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований остальных двух вакцин, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», ожидаются позже.

Так, в первом квартале 2022 года будет опубликован отчет по «КовиВаку».

Вакцины

В России идет вакцинация четырьмя препаратами от коронавируса — «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанный Центром имени Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

В России приступили к испытаниям пятой вакцины от ковида. Исследования вакцины будут вестись в двух петербургских НИИ — Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность» и Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость