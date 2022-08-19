19 августа
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Здоровье

Возродить практику «автопоездов здоровья» предложили в Алтайском крае

Глава комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко предложил восстановить практику использования автопоездов здоровья для обследования населения в отдаленных районах Алтайского края.

Владимир Лещенко
Владимир Лещенко
Антон Червяков, пресс-служба Правительства Алтайского края

Как сообщают в пресс-службе АКЗС, такое заявление Лещенко сделал на заседании правительства края.

Он предложил включить работу «автопоездов здоровья» в профильную госпрограмму, создав дополнительную подпрограмму по выездной деятельности.

«Доступность медицинской помощи оценивается именно приближением к месту жительства, работы или учебы. Для выездной деятельности нужны передвижные флюорографы, маммографы, стоматологические установки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что загруженность ковидных госпиталей Алтайского края достигла 90%.

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