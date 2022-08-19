Возродить практику «автопоездов здоровья» предложили в Алтайском крае

Как сообщают в пресс-службе АКЗС, такое заявление Лещенко сделал на заседании правительства края.
Он предложил включить работу «автопоездов здоровья» в профильную госпрограмму, создав дополнительную подпрограмму по выездной деятельности.
«Доступность медицинской помощи оценивается именно приближением к месту жительства, работы или учебы. Для выездной деятельности нужны передвижные флюорографы, маммографы, стоматологические установки», — отметил он.
Ранее сообщалось, что загруженность ковидных госпиталей Алтайского края достигла 90%.