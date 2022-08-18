18 августа
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Здоровье

Масочный режим возобновят в правительстве России

В Доме правительства России возобновят антиковидные ограничения, в том числе масочный режим. Соответствующее распоряжение подписал вице-премьер кабмина Дмитрий Григоренко. В его аппарате информацию об этом подтвердили ТАСС.

Правительство России.
Правительство России.
Фотобанк Moscow-Live, CC BY-NC-SA 2.0

В документе уточняется, что с 22 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом в Доме правительства возвращаются противоэпидемические меры, которые действовали после начала пандемии.

В их числе масочный режим, уменьшение числа очных совещаний и личных встреч, а также сокращение числа командировок и принимаемых посетителей.

Напомним, минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал вернуть его в организации.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса SuperJob, за повторное введение масочного режима высказалось 26% жителей Барнаула, против — 47%.

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