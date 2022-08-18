Масочный режим возобновят в правительстве России

В документе уточняется, что с 22 августа из-за роста заболеваемости коронавирусом в Доме правительства возвращаются противоэпидемические меры, которые действовали после начала пандемии.
В их числе масочный режим, уменьшение числа очных совещаний и личных встреч, а также сокращение числа командировок и принимаемых посетителей.
Напомним, минздрав Алтайского края предложил вернуть масочный режим для граждан старше 65 лет, а также рекомендовал вернуть его в организации.
Ранее сообщалось, что по результатам опроса SuperJob, за повторное введение масочного режима высказалось 26% жителей Барнаула, против — 47%.