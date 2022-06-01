1 июня
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Здоровье

Врач Мясников заявил о «конце начала» коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил текущую ситуацию по COVID-19. В своем Telegram-канале он сообщил о «конце начала» пандемии.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

Мясников заявил, что ковид мутирует и, в результате, быстрее распространяется и легче протекает.

По словам медика, новые подвиды омикрона в 1,5 раза заразнее первоначального. К тому же, ими могут заразиться те, кто уже переболел коронавирусом.

«Хорошие новости — новые подвиды омикрона вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно», — написал Мясников.

Однако, добавил эксперт, важно проводить вакцинацию. Особенно ее следует продолжать среди групп риска — пожилых и хронически больных людей.

«По эффективности вакцина от COVID-19 сегодня сходна с эффективность. Вакцины от гриппа и должна стать сезонной <…> Обнадеживают данные о том, что вакцина, хотя и не предотвращает надежно от инфицирования коронавирусом, но снижает риски долгих постковидных осложнений», — подчеркнул телеведущий.

Кстати, в Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19.

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