В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19

По словам Поповой, в мире пока отсутствует вариант ковида, который мог бы превзойти известные штаммы. Однако характеристики омикрона меняются.
Глава ведомства отметила, что каждая волна была связана с появлением нового штамма COVID-19. Так, люди, переболевшие дельтой, впоследствии заражались и омикроном.
«И каждая волна была связана с приходом нового варианта. На сегодняшний день фиксируются изменения внутри омикрона, ВА.1, ВА.2, ВА.4, ВА.5, но пока в мире нет нового варианта коронавируса», — сказала главный санитарный врач.
Попова добавила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом ковида, поскольку у них не вырабатывается перекрестный иммунитет.
«Мы говорили о том, что если для вируса оспы есть перекрестный иммунитет разным, то вот для коронавируса этот перекрест не совсем очевиден», — подчеркнула она.
Кстати, стало известно, что заболеваемость и смертность от ковида снова растут во всем мире.
А еще депутат призвал рассмотреть вопрос о возобновлении вакцинации от оспы.