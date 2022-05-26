26 мая
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Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19

Россия готова к новой волне коронавируса: в частности, есть необходимое количество тест-систем. Но важно проходить вакцинацию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на радио «Комсомольская правда». По ее словам, рисков серьезного подъема заболеваемости нет.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам Поповой, в мире пока отсутствует вариант ковида, который мог бы превзойти известные штаммы. Однако характеристики омикрона меняются.

Глава ведомства отметила, что каждая волна была связана с появлением нового штамма COVID-19. Так, люди, переболевшие дельтой, впоследствии заражались и омикроном.

«И каждая волна была связана с приходом нового варианта. На сегодняшний день фиксируются изменения внутри омикрона, ВА.1, ВА.2, ВА.4, ВА.5, но пока в мире нет нового варианта коронавируса», — сказала главный санитарный врач.

Попова добавила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом ковида, поскольку у них не вырабатывается перекрестный иммунитет.

«Мы говорили о том, что если для вируса оспы есть перекрестный иммунитет разным, то вот для коронавируса этот перекрест не совсем очевиден», — подчеркнула она.

Кстати, стало известно, что заболеваемость и смертность от ковида снова растут во всем мире.

А еще депутат призвал рассмотреть вопрос о возобновлении вакцинации от оспы.

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