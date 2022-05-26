В Роспотребнадзоре оценили возможность новой волны COVID-19

Россия готова к новой волне коронавируса: в частности, есть необходимое количество тест-систем. Но важно проходить вакцинацию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на радио «Комсомольская правда». По ее словам, рисков серьезного подъема заболеваемости нет.

По словам Поповой, в мире пока отсутствует вариант ковида, который мог бы превзойти известные штаммы. Однако характеристики омикрона меняются.

Глава ведомства отметила, что каждая волна была связана с появлением нового штамма COVID-19. Так, люди, переболевшие дельтой, впоследствии заражались и омикроном.

«И каждая волна была связана с приходом нового варианта. На сегодняшний день фиксируются изменения внутри омикрона, ВА.1, ВА.2, ВА.4, ВА.5, но пока в мире нет нового варианта коронавируса», — сказала главный санитарный врач.

Попова добавила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом ковида, поскольку у них не вырабатывается перекрестный иммунитет.

«Мы говорили о том, что если для вируса оспы есть перекрестный иммунитет разным, то вот для коронавируса этот перекрест не совсем очевиден», — подчеркнула она.

Кстати, стало известно, что заболеваемость и смертность от ковида снова растут во всем мире.

А еще депутат призвал рассмотреть вопрос о возобновлении вакцинации от оспы.