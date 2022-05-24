Вопрос о возобновлении вакцинации от оспы призвал рассмотреть депутат

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение на имя главы министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в котором предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в стране вакцинации от натуральной оспы, сообщает RT .

Он написал в своем обращении, что весной текущего года случилась вспышка оспы обезьян. Данное заболевание выявили у граждан некоторых стран Европы, США, Израиля и других государств. По словам парламентария, это вызывает объективные опасения.

Наличие прививки от натуральной оспы в прошлом может способствовать уменьшению тяжести течения заболевания обезьяньей оспой, заявляли специалисты Роспотребнадзора.

Законодатель при этом отметил, что программа вакцинации в СССР завершилась в начале 80-х годов XX века в связи с полным уничтожением натуральной оспы во всем мире.

В настоящий же момент широкий пласт населения — от детей до граждан в возрасте до 40 лет — не имеют прививки против оспы, указал он, пишет Газета.Ru.

«В этой связи и на фоне вспышки нового потенциального опасного заболевания прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в Российской Федерации программ вакцинации от натуральной оспы», — сказано в тексте обращения.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Между тем в Сибири усиливают контроль для недопущения завоза оспы обезьян.