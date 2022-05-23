Заболеваемость и смертность от ковида снова растет во всем мире

Всего с 15 по 21 мая зарегистрировано более 5,7 млн заражений, что на 70% больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню конца апреля, пишет ТАСС.

Смертность также резко пошла вверх. За семь дней из-за COVID-19 умерли почти 25 тыс. человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%.

Первое место по заболеваемости ковидом в мире занимают США. За неделю там выявили более 570 тыс. новых случаев.

В сутки заболевают по 100 тыс. человек, чего не было с февраля.

Рост заболеваемости фиксируется также в Аргентине и Колумбии.

Среди европейских стран самые высокие показатели заболеваемости все еще в Германии, где в сутки ковид выявляют примерно у 50 тыс. человек. Во Франции и Италии ежедневно заболевают около 30 тыс. жителей, в Испании и Португалии — около 20 тысяч, пишет bfm.ru.

В Азии самая тяжелая ситуация складывается в КНДР.

В России 21 мая заболели 5034 человек, 22 мая — 4710, следует из данных оперштаба. Умерли 21 мая 102 человека, 22 мая — 80.

Ранее об окончании пандемии коронавируса заговорили российские специалисты.