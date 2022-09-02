2 сентября
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Здоровье

Врач назвал одну болезнь, которую может вызвать поедание красного мяса

Употребление красного мяса и соли может вызвать атеросклероз.

Мясо на открытом огне
Мясо на открытом огне
freepik.com

Как сообщил диетолог Михаил Гинзбург «Вечерней Москве», сочетания некоторых продуктов могут спровоцировать серьезные нарушения в работе организма.

Еда с сахаром, жиром и солью способна привети к нарушению обмена веществ, сказал он.

По словам Гинзбурга, человеческий организм не рассчитан на употребление таких соединений. Он объяснил, что в природе нет пищи, которая будет жирной и сладкой одновременно.

Сочетание красного мяса и соли опасно для здоровья и способствует развитию желудочных заболеваний.

Также специалист предупредил, что сокращение употребления вредных продуктов до 1−2 раза в неделю поможет избежать негативного влияния на организм.

Врач заключил, что если употреблять эти продукты после сбалансированного приема пищи, то процесс проникновения вредных веществ будет замедлен.

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