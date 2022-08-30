30 августа
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Здоровье

Болезнь, на которую указывают проблемы с памятью, назвала врач

Проблемы с памятью могут быть признаком опасных заболеваний, в том числе опухолей головного мозга, заявила «Известиям» невролог высшей категории «СМ-Клиника» Ольга Пенчук.

Голова, череп.
Голова, череп.
СС0

По словам Пенчук, нарушения памяти могут сопровождать чувство тяжести в голове и тревога. При этом пациенты отмечают, что концентрация внимания снижается, а время на выполнение умственных задач увеличивается.

Также, говорит она, люди могут забывать слова при разговоре.

Проблемы с памятью могут возникать при сахарном диабете, гипотиреозе, атеросклерозе, ожирении, депрессии, а также опухолях головного мозга.

Факторы риска — алкоголь, курение, травмы головы и дефицит витаминов В12.

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