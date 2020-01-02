Врач назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель», — предупредил нарколог.
Не стоит забывать, что так называемое похмелье — это остаточная алкоголизация, и помочь человеческому организму в борьбе с похмельем можно множеством способом: можно употреблять кефир, крепкие бульоны, капустный рассол.
Ранее немецкие врачи рассказали, как организм отреагирует, если полностью отказаться от спиртного.