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Здоровье

Врач назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем

Попытки избавиться от похмелья с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с RT.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель», — предупредил нарколог.

Не стоит забывать, что так называемое похмелье — это остаточная алкоголизация, и помочь человеческому организму в борьбе с похмельем можно множеством способом: можно употреблять кефир, крепкие бульоны, капустный рассол.

Ранее немецкие врачи рассказали, как организм отреагирует, если полностью отказаться от спиртного.

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