Врач назвала неожиданную «летнюю» причину лишнего веса

Врач пояснила, что ягоды — отличный источник витаминов и минералов, но есть их в большом количестве можно только при отсутствии лишнего веса. «У них хорошая калорийность», — отмечает Ольга Шмелева и рекомендует «регламентировать» количество съеденных ягод.
Как объяснила эксперт, калории в организм могут поступать из любых продуктов: «хоть за счет ягод, хоть за счет сала». Поэтому диетолог советует во всем «знать меру».
Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как справиться с проблемой вечернего переедания, при помощи которого многие россияне сбрасывают накопленный за день стресс.