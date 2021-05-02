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Здоровье

Врач назвала неожиданную «летнюю» причину лишнего веса

Человек может легко и незаметно набрать лишние килограммы, если будет в неограниченном количестве употреблять в пищу ягоды. Дело в том, что у ягод довольно высокая калорийность — об этом телеканалу «Звезда» рассказала российский врач-диетолог Ольга Шмелева.

Ягоды.
Ягоды.
СС0

Врач пояснила, что ягоды — отличный источник витаминов и минералов, но есть их в большом количестве можно только при отсутствии лишнего веса. «У них хорошая калорийность», — отмечает Ольга Шмелева и рекомендует «регламентировать» количество съеденных ягод.

Как объяснила эксперт, калории в организм могут поступать из любых продуктов: «хоть за счет ягод, хоть за счет сала». Поэтому диетолог советует во всем «знать меру».

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как справиться с проблемой вечернего переедания, при помощи которого многие россияне сбрасывают накопленный за день стресс.

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