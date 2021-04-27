И рыбку съесть, и на диету сесть. Названо идеальное «вечернее обжорство» по рецепту британской принцессы

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала радио Sputnik , как справиться с проблемой вечернего переедания, при помощи которого многие россияне сбрасывают накопленный за день стресс.

Мухина отметила, что многие люди вечером снимают стресс с помощью слишком обильной еды и получают лишний вес. Такое явление называют компульсивным перееданием.

«Это нарушение пищевого поведения, когда человек через рецептор ротовой полости, через активацию вкусовых рецепторов хочет получить некоторое количество эндорфина и таким образом отдохнуть от трудового дня. В этот момент человек начинает много есть», — рассказала диетолог, как россияне добывают «гормон радости».

Доктор медицинских наук посоветовала следовать рецепту британской принцессы Дианы — если вечером беспокоит постоянное желание что-нибудь съесть.

Эксперт пояснила, что принцесса страдала нервным расстройством и испытывала повторяющиеся приступы голода, которые лучше всего укрощать зелеными листовыми овощами.

Чтобы сельдерей и брокколи хранились дольше , обязательно заверните их в фольгу. Adme.ru

«В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий. Такой „вечерний зажор“ — это метод принцессы Дианы», — посоветовала диетолог.

Мухина подчеркнула, что сырые овощи и зелень — это очень эффективный способ контроля веса, поскольку организм тратит больше энергии, чем получает из такой пищи.

«Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус», — объяснила эксперт.

При этом она предупредила, что нельзя налегать на пищу с отрицательной калорийностью — придет упадок сил из-за нехватки жизненной энергии. Лучше всего именно по вечерам употреблять овощи, если сильно хочется кушать.

Ранее диетолог Мухина назвала простые продукты, которые продлевают жизнь и замедляют процесс старения.