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Здоровье

Врач объяснила, почему «разваливаются» казалось бы здоровые россияне

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о рисках, которым подвержены ведущие сидячий образ жизни или не практикующие физические нагрузки, пишет «Российская газета».

Человек. Боль.
Человек. Боль.
CCO.

Павлова сравнила сидение с курением. Она предложила хотя бы ерзать на кресле, если уж никак не получается выйти из офиса.

«Сидение — это новое курение. Не сидите просто так, ерзайте! <…> Физическая активность считается даже от таких минутных движений и ерзаний. Мы заставляем свои мышцы включаться. Сидение надо прерывать», — отметила в своем Instagram кандидат медицинских наук.

Она подчеркнула, что норматив «10 тысяч шагов» связан с тем, что наши предки каждый день проходили большое расстояние.

Павлова напомнила, что сегодня у большинства людей возникают боли в спине и другие проблемы со здоровьем.

«Оказывается, одна из причин — удобные кресла со спинками. Когда человек сидит на скамейке или табуретке, то он напрягает спину, тренируя мышцы. А если такой необходимости нет, то эти мышцы постепенно атрофируются», — предупредила она.

Врач посоветовала прочитать книгу профессора Дэниэла Либермана «Exercised», в которой автор оценил быт охотников-собирателей.

Охотники долго сидели на одном месте — например, ремонтируя снаряжение. Однако они ворошили костер, ходили попить воду или пообщаться с товарищами — они не сидели более 10−15 минут неподвижно.

Ранее россиянам рассказали, как побороть лень. Правда, для этого все равно придется себя заставить.

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