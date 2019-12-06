Врач посоветовал сбривать усы и бороду зимой

По словам врача, растительность на лице зимой приносит больше вреда, чем пользы. Влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.
«Особенно возрастают риски получить на лице опасный „инкубатор“ для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют», — сказал Андрей Тяжельников.
Медик отметил, что из-за волосяного покрова на лице заболевший человек имеет шансы заразиться повторно.
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