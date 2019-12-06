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Здоровье

Врач посоветовал сбривать усы и бороду зимой

В сезон ОРВИ и гриппа усы и бороду нужно сбривать либо тщательнее ухаживать за ними. Об этом агентству «Москва» рассказал главный специалист московского депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Мужчина. Борода. Усы
Мужчина. Борода. Усы
СС0

По словам врача, растительность на лице зимой приносит больше вреда, чем пользы. Влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов.

«Особенно возрастают риски получить на лице опасный „инкубатор“ для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют», — сказал Андрей Тяжельников.

Медик отметил, что из-за волосяного покрова на лице заболевший человек имеет шансы заразиться повторно.

Ранее врач рассказал, чем опасен долгий сон по выходным.

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