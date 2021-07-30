Врач предостерегла от лечения коронавируса экстрактом полыни

Ранее ученые из Германии и Дании в ходе экспериментов выяснили, что вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять коронавирус SARS-CoV-2.

Терапевт Надежда Чернышова объяснила, что самостоятельное использование полыни кардинально отличается от лабораторных исследований.

«Не факт, что в живой полыни этого вещества столько, что оно может оказать действие. А между тем передозировать и отравиться экстрактом полыни очень легко. Совершенно не доказано, что если мы будем есть полынь, заваривать или настаивать, что именно это вещество, которое ученые выделили, останется активным, дойдет до легочной ткани и поборет коронавирус», — цитирует эксперта Москва 24.