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Здоровье

Врач предостерегла от лечения коронавируса экстрактом полыни

Российские специалисты рекомендуют отказаться от самолечения коронавируса с помощью экстракта полыни.

Полынь.
Полынь.
CC0

Ранее ученые из Германии и Дании в ходе экспериментов выяснили, что вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять коронавирус SARS-CoV-2.

Терапевт Надежда Чернышова объяснила, что самостоятельное использование полыни кардинально отличается от лабораторных исследований.

«Не факт, что в живой полыни этого вещества столько, что оно может оказать действие. А между тем передозировать и отравиться экстрактом полыни очень легко. Совершенно не доказано, что если мы будем есть полынь, заваривать или настаивать, что именно это вещество, которое ученые выделили, останется активным, дойдет до легочной ткани и поборет коронавирус», — цитирует эксперта Москва 24.

Ранее ученые из Кембриджского университета проверили 80 тыс. человек и выявили связь между между тяжестью перенесенного COVID-19 и ухудшением умственных способностей.

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