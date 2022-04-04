4 апреля
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Здоровье

Врач предупредила переболевших коронавирусом о возможном иммунодефиците

После перенесенного коронавируса организм восстанавливается долго. В этот период у переболевших может наблюдаться вторичный иммунодефицит, сопровождающийся обострением хронических заболеваний или развитием опухолей, говорит иммунолог, член-корреспондент РАН, директор Института вакцин и сывороток им. Мечникова Оксана Свитич.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

По ее словам, практически у 100% перенесших COVID поражается иммунная система. Потерявший защиту организм становится уязвимым для инфекций и других заболеваний.

Восстановление у всех проходит по-разному — в целом от одного до трех месяцев, но бывает и по полгода.

К еще более тяжелому иммунодефициту может привести прием иммуносупрессоров, которые назначают пациентам с цитокиновым штормом, добавляет эксперт.

Применение этих препаратов усугубляет положение и замедляет восстановление иммунной системы, что может привести даже к летальному исходу в случае контакта с инфекцией в период ослабления иммунитета, пишет РБК.

Иммунолог считает, что для купирования цитокинового шторма лучше выбирать гормональную терапию — после нее можно быстрее восстановиться.

Также, по ее мнению, назначение иммуностимуляторов во время и после коронавируса без иммунограммы должны быть недопустимы. Она подчеркивает, что эти препараты следует принимать только до болезни в качестве профилактики или после для способствования реабилитации.

Ранее стало известно, что в России вскоре начнут исследования «Спутника М» для детей 6−11 лет.

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