4 апреля
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Сроки новой волны ковида в России назвал вирусолог

Очередная волна заболеваемости COVID-19 может начаться уже в мае, прогнозирует начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Это будет стелс-омикрон.

«Он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно», — заявил профессор в беседе с URA.RU.

Закрытые границы и отмена авиарейсов в Европу могут повлиять на сценарий распространения нового штамма, но не предотвратят его, полагает Чепурнов.

Стелс-омикрон еще заразнее омикрона. Его можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.

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