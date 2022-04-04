Сроки новой волны ковида в России назвал вирусолог

Очередная волна заболеваемости COVID-19 может начаться уже в мае, прогнозирует начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Это будет стелс-омикрон.

«Он настолько активный, что с ним справится не могут даже китайцы со своей супердисциплиной и супермерами. Это и к нам придет неизбежно», — заявил профессор в беседе с URA.RU.

Закрытые границы и отмена авиарейсов в Европу могут повлиять на сценарий распространения нового штамма, но не предотвратят его, полагает Чепурнов.

Стелс-омикрон еще заразнее омикрона. Его можно распознать по следующим симптомам: высокая температура, непрерывный кашель, потеря (изменение) обоняния или вкуса.