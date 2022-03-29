29 марта
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Здоровье

Врач рассказал, чем опасен отказ от завтрака

Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Алексей Калиничев предупредил, что отказываться от завтрака опасно.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Калиничев рассказал URA.RU, что отказ от завтрака и длительные перерывы между приемами пищи могут обострить болезни ЖКТ.

Эндокринолог объяснил, что полностью здоровых людей нет. По его словам, если человек не ходит в больницу, то не значит, что он здоров. Почти у каждого с детства есть хронический гастрит или панкреатит.

«Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету, думая, что это нормально. Всегда же так делали, а тут вдруг заболели», — заявил Калиничев.

Врач отметил, что большие перерывы в питании также могут привести к гастроэнтерологу или терапевту.

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