Врач рассказал, чем опасен отказ от завтрака

Калиничев рассказал URA.RU, что отказ от завтрака и длительные перерывы между приемами пищи могут обострить болезни ЖКТ.

Эндокринолог объяснил, что полностью здоровых людей нет. По его словам, если человек не ходит в больницу, то не значит, что он здоров. Почти у каждого с детства есть хронический гастрит или панкреатит.

«Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету, думая, что это нормально. Всегда же так делали, а тут вдруг заболели», — заявил Калиничев.

Врач отметил, что большие перерывы в питании также могут привести к гастроэнтерологу или терапевту.