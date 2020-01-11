Врач рассказал, как избежать коварного рака желудка

Рак желудка — редкое заболевание, но очень опасное. Часто его диагностируют слишком поздно.
Чтобы снизить риск заболеть этим видом рака, врач рекомендует следить за питанием, отказаться от курения и убирать избыточный вес. Будет полезна физическая активность, добавление в рацион свежих овощей и фруктов.
Напомним, недавно от рака желудка умер онколог Андрей Павленко. Он рассказывал о заболевании в своем блоге. От этого же заболевания в конце 2019 года умерла жительница Барнаула Елена Косса. Она также рассказывала о своей борьбе с болезнью на страницах соцсетей.