Редакция altapress.ru просит помочь коллеге справиться с тяжелой болезнью

К сожалению, не все новости на нашем сайте легкие и приятные: как летом бывают ненастные дни, даже у самых оптимистичных людей случаются темные полосы.
Так произошло и с Еленой Коссой — человеком, который много лет проработал в издательском доме, заряжая своим жизнелюбием, энергией коллег и партнеров, а теперь сам нуждается в поддержке.
Недавно у Елены обнаружили тяжелое заболевание, с которым она мужественно борется, стараясь не терять оптимизма и веры в лучшее. Но чтобы это лучшее случилось, мы хотим ее поддержать. И вы тоже можете это сделать вместе с нами.
Елена Косса хорошо известна нашим читателям и рекламодателям как главный редактор журнала «Я Покупаю. Барнаул». До этого она занималась развитием и других направлений работы издательского дома «Алтапресс», была руководителем отдела рекламы в газете «Свободный курс». Активная, общительная, открытая, амбициозная, она всегда полна идеями и планами на будущее!
Просим обратить внимание на непростую жизненную ситуацию нашего друга и коллеги. Подробная информация для помощи Елене есть в социальных сетях.