Редакция altapress.ru просит помочь коллеге справиться с тяжелой болезнью

К сожалению, не все новости на нашем сайте легкие и приятные: как летом бывают ненастные дни, даже у самых оптимистичных людей случаются темные полосы.

Так произошло и с Еленой Коссой — человеком, который много лет проработал в издательском доме, заряжая своим жизнелюбием, энергией коллег и партнеров, а теперь сам нуждается в поддержке.

Недавно у Елены обнаружили тяжелое заболевание, с которым она мужественно борется, стараясь не терять оптимизма и веры в лучшее. Но чтобы это лучшее случилось, мы хотим ее поддержать. И вы тоже можете это сделать вместе с нами.

Елена Косса. Фото из личного архива. Елена Косса. Фото из личного архива. Елена Косса. Фото из личного архива. Елена Косса. Фото из личного архива. Елена Косса. Фото из личного архива. Елена Косса. Фото из личного архива.

Елена Косса хорошо известна нашим читателям и рекламодателям как главный редактор журнала «Я Покупаю. Барнаул». До этого она занималась развитием и других направлений работы издательского дома «Алтапресс», была руководителем отдела рекламы в газете «Свободный курс». Активная, общительная, открытая, амбициозная, она всегда полна идеями и планами на будущее!