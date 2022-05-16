16 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врач рассказал, как сбросить «нервные» килограммы

Как сбросить лишний вес, набранный из-за стресса, и не навредить здоровью, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Жир на животе. Лишний вес.
Жир на животе. Лишний вес.
CC0

По его словам, при тревоге и стрессе многие едят больше сладкой и жирной пищи. Врач добавил, что в некоторых случаях это приводит к избыточному весу.

Прежде всего он рекомендует стабилизировать психологическое состояние и не пытаться избавиться от «нервных» килограммов. Так что резко ограничивать себя в еде не следует.

Грубейшая ошибка — тревожиться и по поводу веса, утверждает диетолог. Из-за этого может возникнуть срыв и новый виток нарастания жировой массы.

«Мы не должны испытывать чувство голода, оно тягостно», — уточнил Гинзбург.

Снять тревогу лучше горячими ваннами, прогулками, успокоительными чаями, подчеркнул он. А вот нормализовать пищевое поведение помогут менее калорийные блюда — например, мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб и сухофрукты, а также овощи.

Сахар и жир врач советует исключить из рациона.

Ранее altapress.ru рассказывал о пяти спорных диетах мировых знаменитостей, благодаря которым они худели.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость