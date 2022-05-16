Врач рассказал, как сбросить «нервные» килограммы

Как сбросить лишний вес, набранный из-за стресса, и не навредить здоровью, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, при тревоге и стрессе многие едят больше сладкой и жирной пищи. Врач добавил, что в некоторых случаях это приводит к избыточному весу.

Прежде всего он рекомендует стабилизировать психологическое состояние и не пытаться избавиться от «нервных» килограммов. Так что резко ограничивать себя в еде не следует.

Грубейшая ошибка — тревожиться и по поводу веса, утверждает диетолог. Из-за этого может возникнуть срыв и новый виток нарастания жировой массы.

«Мы не должны испытывать чувство голода, оно тягостно», — уточнил Гинзбург.

Снять тревогу лучше горячими ваннами, прогулками, успокоительными чаями, подчеркнул он. А вот нормализовать пищевое поведение помогут менее калорийные блюда — например, мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб и сухофрукты, а также овощи.

Сахар и жир врач советует исключить из рациона.

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