28 ноября
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Здоровье

Врач рассказал о первых признаках рака простаты

Специалист рассказал, что трудности при мочеиспускании могут являться первыми признаками рака простаты, передает Lenta.ru.

Рак простаты.
Рак простаты.
clinica-urology.ru

На первых порах рак простаты хорошо поддается лечению. Однако чаще всего не удается вовремя заметить болезнь, потому что она протекает бессимптомно.

На ранней стадии болезни могут появиться трудности с мочеиспусканием, когда мужчина ощущает позывы сходить в туалет, но не может этого сделать.

Еще один плохой сигнал — чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Также боль во время эрекции может указывать на образование рака простаты.

Некоторые мужчины замечают кровь в моче или сперме.

Ранее были названы три причины развития рака простаты.

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