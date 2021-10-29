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Здоровье

Врач рассказал об опасности незавершенного цикла вакцинации

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал радио Sputnik, к каким негативным последствиям может привести незавершенный цикл вакцинации от новой ковида.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
CC0

Вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» проходит в два этапа с интервалом в 21 день. Отмечается, что, если пациент не смог получить по каким-то причинам вакцину, то второй компонент можно ввести позже.

Второй раз вакцинироваться можно и через пять недель, считает Чурадзе.

Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой. Опасность незавершенного цикла вакцинации в риске заразиться COVID-19, пишет Газета.Ru. Если человек заразился и переболел, то продолжать курс вакцинации следует только после консультации с лечащим врачом.

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