Врач рассказал об опасности незавершенного цикла вакцинации

Вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» проходит в два этапа с интервалом в 21 день. Отмечается, что, если пациент не смог получить по каким-то причинам вакцину, то второй компонент можно ввести позже.

Второй раз вакцинироваться можно и через пять недель, считает Чурадзе.

Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой. Опасность незавершенного цикла вакцинации в риске заразиться COVID-19, пишет Газета.Ru. Если человек заразился и переболел, то продолжать курс вакцинации следует только после консультации с лечащим врачом.