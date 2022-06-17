18 июня
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Здоровье

Врач рассказала, чем может быть опасен поздний ужин

Поздний ужин и переедание перед сном могут навредить здоровью ЖКТ, а также привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени, рассказала радио Sputnik диетолог, гастроэнтеролог Елена Бережная.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Ночной прием пищи — в большом объеме — может спровоцировать заброс содержимого желудка в пищевод. Это, в свою очередь, приводит к изжоге и серьезным нарушениям в работе пищеварительной системы.

«После такого ужина хуже работают все органы. Когда человек спит, у него совершенно другая энергетическая потребность. В итоге избыточный прием пищи перед сном может привести к ожирению печени, на которую в данном случае идет большая нагрузка. Это так называемый жировой гепатоз, который при неправильном питании возникает даже у очень худых людей», — сказала Бережная.

Кроме того, переедание перед сном нарушает обмен веществ.

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