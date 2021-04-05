Как пояснила эксперт, урчание в животе сопровождает человека на протяжении всей жизни и нередко связано с определенной едой. Например, если человек употребляет в пищу продукты, богатые клетчаткой, бобовые или капусту с кабачками, в которой много пищевых волокон.
Кроме того, это явление может быть вызвано обычным голодом или медленным пищеварением.
Особое внимание на урчание в животе стоит обратить только в том случае, если его сопровождает боль — пояснила Ольга Аришева.
Ранее онколог и хирург Иван Карасев назвал основные симптомы рака желудка и скрытые факторы риска развития опухолей ЖКТ.