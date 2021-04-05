Чаще всего урчание в животе не является симптомом болезни, однако иногда на него стоит обратить особое внимание. Об этих случаях рассказала российский врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева, пишет «Вечерняя Москва».

Как пояснила эксперт, урчание в животе сопровождает человека на протяжении всей жизни и нередко связано с определенной едой. Например, если человек употребляет в пищу продукты, богатые клетчаткой, бобовые или капусту с кабачками, в которой много пищевых волокон.

Кроме того, это явление может быть вызвано обычным голодом или медленным пищеварением.

Особое внимание на урчание в животе стоит обратить только в том случае, если его сопровождает боль — пояснила Ольга Аришева.

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